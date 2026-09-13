A 15 anni molestata sul bus da un uomo: «Allungava le mani»

Il viaggio in pullman da scuola a casa trasformato in un incubo per una studentessa. Secondo quanto ha raccontato in tribunale, un passeggero seduto dietro di lei avrebbe infilato una mano tra i sedili anteriori per toccarle il fondoschiena.

L’episodio risale al maggio 2022 e per quanto accaduto un uomo di circa cinquant’anni, originario del Niger, è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale. Si tratterebbe di un senzatetto, che la stessa ragazza e i suoi familiari conoscevano già di vista, avendolo notato chiedere l’elemosina per strada.

«Dopo aver cambiato posto ho avvertito qualcosa. Mi sono girata e ho visto un uomo seduto dietro di me che allungava una mano» ha riferito la giovane in aula. «A casa ero disperata, piangevo e da allora non ho mai più preso il pullman».

Lo sgradito incontro sarebbe avvenuto durante il viaggio tra Piacenza e un paese della provincia. La ragazza all’epoca aveva 15 anni ed era salita sul mezzo pubblico in via IV Novembre. Un paio di fermate dopo era salito anche il molestatore.