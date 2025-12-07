A 94 anni perde la strada di casa. Trova aiuto in farmacia

Perde l'orientamento mentre era alla guida della propria auto e non riesce più a trovare la strada per tornare a casa. Così ha cercato riparo e chiesto aiuto in una farmacia alla periferia di Piacenza, dove è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale unitamente a un'ambulanza.

Protagonista della vicenda, nella mattina di sabato 6 dicembre, un anziano di 94 anni residente in un comune della Valnure, subito tranquillizzato dagli agenti e "ospitato" con cordialità al caldo all'interno della farmacia Dr Max a Montale. La pattuglia sul posto e la centrale operativa del Comando di via Rogerio si sono subito attivati per contattare i familiari.

Fondamentale la collaborazione dei Carabinieri della stazione di Pontedellolio che non hanno esitato a recarsi presso l'abitazione e allertare i parenti che hanno poi raggiunto l'uomo, nel frattempo rassicurato dagli agenti che sono rimasti in sua compagnia ad attendere l’arrivo dei suoi cari.