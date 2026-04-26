A Bowlcast arriva la videogamer Jessica Armanetti

Mr. Bowl, perché ha un joystick in mano? Mi sembra un po’ cresciutello per i videogame.

Vedo che siamo tornati alle brutte vecchie abitudini di non salutare, altro non fanno che evidenziare la sua ignoranza anche sulla domanda del joystick: non si è mai troppo agé per giocare ai videogiochi. Voglio chiudermi 12 ore al giorno per completare le missioni, esplorare nuovi mondi virtuali, conquistare orizzonti e salire sempre più di livello battendomi contro i videogamer di tutto il globo terracqueo.

Direi che adesso sta leggermente esagerando. Avrà cominciato a giocare l’altro ieri…

Impertinente di uno pseudo-giornalista, io sono un gamer da decenni. Sono cresciuto con Crash Bandicoot, Spyro, sono un grande fan di Assassin’s Creed, mi diverto a fare tornei di FIFA e PES con gli altri calici e boccali di tutto il mondo. Una volta in una live ho battuto un boccale di birra dell'Oktoberfest 2-0. Hans si chiamava, ha versato lacrime amare quando è finita la partita. Come el Partido del Siglo allo stadio Azteca da Città del Messico nel 1970, 4-3, oppure come il 2-0 del 2006 a Dortmund. Grosso-Del Piero, andiamo a Berlino Beppe, Po po po po po po poooo!

Ormai sta delirando completamente e abbiamo capito l’antifona: è l’ennesimo vezzo goliardico dovuto alla nuova puntata di Bowlcast. Chi è il prossimo ospite?

La grande Miss Hatred, all’anagrafe Jessica Armanetti! Una videogamer incredibile, content creator, influencer, conduttrice televisiva brillantissima. Lei e i suoi capelli mi hanno lasciato di stucco. Oltre alla sua smisurata conoscenza del mondo dei videogiochi.

I suoi capelli?

Sì, non li taglia da più di 15 anni. E fa bene, è perfettamente in linea con la sua personalità, sembra uscita da un romanzo Fantasy.

I due conduttori come se la sono cavata? Sono due gamer anche loro?

Tassi e Di Trani? Ma quali gamer, devono dire grazie che il direttore Gian Luca Rocco è un patito di videogame. Non solo lui, ma anche la mitica Chiara Ambrogio che cura i social di Libertà, è un portento nei videogiochi. Lei ha anche messo a nudo l’ignoranza di Tassi e Di Trani sul tema.

In che senso?

Devo proprio raccontarvi tutto qui? Dovrete guardare la puntata, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Da domani sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected] . E ricordate che io vi giudico, con un joystick in mano, ma vi giudico sempre.