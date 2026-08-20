A Camposanto Vecchio dilaga la protesta: «Aggressioni, vandalismi, furti e spaccio»

«Sulla sicurezza un sindaco può fare due cose: inseguire gli slogan, oppure assumersi delle responsabilità. Noi abbiamo scelto la seconda strada perché alla sicurezza teniamo davvero molto, indipendentemente dalle logiche elettorali». Lo dice la sindaca Katia Tarasconi in un reel pubblicato qualche giorno fa sui social, aggiungendo che «la sicurezza non si costruisce con i post sui social o con le polemiche», ma con «investimenti a medio e lungo termine, programmazione e scelte concrete».

C’è però un angolo di città, a Borgotrebbia, appena fuori le mura, dove i residenti sostengono di sentirsi ancora una volta dimenticati. Da quasi dieci anni chiedono pattugliamenti e telecamere, ma le loro richieste, raccontano, non avrebbero finora prodotto gli interventi attesi.

Non è tutto il quartiere a chiedere maggiore videosorveglianza. Il problema riguarda soprattutto una strada, la più antica della zona: Strada dell’Aguzzafame, l’ultima via del quartiere prima di lasciare la città e arrivare all’argine del parco fluviale del Trebbia. Un luogo conosciuto da molti piacentini, frequentato da chi ama passeggiare, correre o andare in bicicletta, che però per chi ci vive rappresenta ormai anche una fonte di preoccupazione.