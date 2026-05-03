A Castello raccolta benefica in ricordo di Claudio Ferrari, anima del “Koala”

Si è spento a 51 anni, dopo una lunga malattia affrontata con grande forza, Claudio Ferrari, storico commerciante di corso Matteotti a Castelsangiovanni. Per anni, insieme alla sorella Raffaella e poi alla moglie Cristina, ha gestito la cartoleria “Koala”, punto di riferimento per famiglie e clienti grazie alla varietà di articoli e all’attenzione alle novità. «Ho trascorso gran parte della mia vita con lui – ricorda la moglie – e lo ringrazio per l’esempio di forza e per ciò che abbiamo costruito insieme».

Molto conosciuto in città, Ferrari è stato ricordato con affetto anche dal Comitato Vita del Centro Storico: «Un ragazzo solare, sempre sorridente e partecipe alle iniziative di beneficenza». Sempre disponibile, ha contribuito attivamente alle attività solidali locali.

Per onorarne la memoria, i commercianti hanno avviato una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato a una realtà indicata dalla famiglia. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Badia Pavese. È possibile contribuire presso salumeria Baiardi, merceria Karin, Caffetteria Mazzini e Morisi.