Sunday, August 17

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Sunday, August 17

Seguici

A Farini 76enne colpito in testa da un boiler, arriva l'elisoccorso

L'anziano dopo le prime cure ricevute sul posto è stato portato all'ospedale di Piacenza

Redazione Online
August 17, 2025|5 ore fa
castellarquato incidente ciclista foto elisoccorso
castellarquato incidente ciclista foto elisoccorso
1 MIN DI LETTURA
Brutto spavento a Farini per un uomo di 76 anni rimasto ferito mentre svolgeva alcuni lavori in casa. L'infortunio domestico è avvenuto nel pomeriggio di domenica 17 agosto, attorno alle 15.30, in strada Bolderoni. Il pensionato stava installando un boiler quando l’elettrodomestico, per cause da chiarire, gli è caduto addosso colpendolo violentemente alla testa.
I familiari hanno subito chiesto aiuto e in pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con auto infermieristica e l’ambulanza della Croce Rossa di Farini. Le prime cure hanno confermato un trauma cranico non grave, ma i sanitari hanno ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale a Piacenza per accertamenti più approfonditi.
Il trasporto è stato effettuato con l’elisoccorso che nel frattempo era stato inviato da Parma. Il 76enne è stato portato in volo alla piazzola della Galleana dove ad attenderlo c'era un’ambulanza che lo ha accompagnato al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni.

Gli articoli più letti della settimana