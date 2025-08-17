A Farini 76enne colpito in testa da un boiler, arriva l'elisoccorso

Brutto spavento a Farini per un uomo di 76 anni rimasto ferito mentre svolgeva alcuni lavori in casa. L'infortunio domestico è avvenuto nel pomeriggio di domenica 17 agosto, attorno alle 15.30, in strada Bolderoni. Il pensionato stava installando un boiler quando l’elettrodomestico, per cause da chiarire, gli è caduto addosso colpendolo violentemente alla testa.

I familiari hanno subito chiesto aiuto e in pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con auto infermieristica e l’ambulanza della Croce Rossa di Farini. Le prime cure hanno confermato un trauma cranico non grave, ma i sanitari hanno ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale a Piacenza per accertamenti più approfonditi.

Il trasporto è stato effettuato con l’elisoccorso che nel frattempo era stato inviato da Parma. Il 76enne è stato portato in volo alla piazzola della Galleana dove ad attenderlo c'era un’ambulanza che lo ha accompagnato al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni.