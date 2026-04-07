A Ferriere la messa con il coro. Una cantora arriva da Como

Il coro di Ferriere ha fatto il suo esordio il giorno di Pasqua, accompagnando con il canto la messa delle 10.30. Emozione palpabile per la gran parte dei componenti il coro, alcuni dei quali alla prima esperienza pubblica. E’ diretto dalla maestra Mariella Verrone, docente di musica nelle scuole medie e diplomata al Conservatorio, che per diversi anni ha insegnato a Ferriere. “In un paio di mesi di prove, otto incontri, siamo riusciti a preparare i brani di tutta la celebrazione - racconta - dal Gloria di Frisina a La Vergine degli Angeli di Verdi. Abbiamo fatto l’impossibile”.

Sono stati eseguiti a due voci, perché le voci maschili attualmente sono solo due, due tenori. L’anima del coro è Lucia Rossi, che ha desiderato far rinascere il coro a Ferriere, attività storica del paese. “Per essere la prima volta siamo abbastanza soddisfatti” afferma, lanciando poi un appello: “La componente maschile, costituita dai nostri bravissimi Mattia e Bruno, andrebbe rafforzata, ma anche altre voci femminili sarebbero graditissime. Coraggio!”. L’appuntamento è il venerdì sera alle 20 nella sala consiliare del municipio.

Il prossimo impegno sarà probabilmente la Cresima, domenica 7 giugno, ma prima è in programma la partecipazione ad un evento più mondano, il Festival di Ferriere, in calendario domenica prossima, 12 aprile, durante il quale si esibiranno cori, gruppi e singoli, un evento che torna dopo 18 anni dall’ultima edizione.