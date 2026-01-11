A fuoco la copertura di un porticato, vigili del fuoco al lavoro a Castelnovo di Borgonovo
L'intervento a tarda sera nella località Corniolo. Sul posto due squadre con autobotte e autoscala
Redazione Online
|2 ore fa
Vigili del fuoco in una immagine d'archivio - © Libertà
Nella tarda serata di domenica 11 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti nella località Corniolo di Castelnovo Val Tidone, in comune di Borgonovo, per un incendio che ha interessato la copertura di un porticato.
Sul posto sono arrivate due squadre, una dal comando di Piacenza e una dal distaccamento di Castel San Giovanni, con autobotte e autoscala.
L’intervento è tuttora in corso, ma la situazione è sotto controllo e non risultano feriti.