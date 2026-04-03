A "Generazione Z" in panchina siede Gigi Cagni

Sarà lo storico ex allenatore del Piacenza Calcio tutto italiano in serie A, Gigi Cagni, il prossimo ospite della rassegna "Generazione Z": il tecnico bresciano sarà protagonista mercoledì 8 aprile, dalle 10.30 alle 12, nella sala VII di Palazzo Farnese. Un appuntamento rivolto in primis alle scuole secondarie di 2° grado, ma aperto a tutti i cittadini interessati sino ad esaurimento dei posti disponibili, durante il quale si cercherà di rispondere a questa domanda: "Il calcio può essere elemento di crescita giovanile?".

Cagni non è solo l'allenatore che nel 1993 portò la squadra biancorossa nella massima divisione calcistica, ma è anche l'autore di un libro ricco di contenuti e spunti di riflessione - "Rangét. Cinquant'anni a imparare dal calcio", pubblicato da Perrone Editore - che sarà l'elemento da cui partire per raccontare la propria storia e approfondire il ruolo educativo dello sport.

L'ex allenatore del Piacenza in un recente appuntamento allo Spazio Rotative di Libertà

In dialogo con i giornalisti Gian Luca Rocco e Mauro Molinaroli, il tecnico ripercorrerà le tappe di una carriera nel mondo del pallone che lo ha visto a lungo vestire la maglia di Brescia e Sambenedettese come calciatore, per poi passare - dal 1988, con le giovanili del Brescia - al ruolo manageriale. Dalla sua città natale alla Centese, poi il Piacenza condotto in serie A, sino alla panchina di Verona, Genoa, Salernitana, Sampdoria, Empoli e Parma.

Anche in "Rangét" tutto gira intorno al calcio, seguendo il filo di una narrazione che si rivolge non solo agli appassionati o intenditori, ma dal campo apre una finestra sulla vita.