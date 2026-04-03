A "Generazione Z" in panchina siede Gigi Cagni
L'appuntamento mercoledì 8 aprile a Palazzo Farnese, in dialogo con il direttore di Libertà, Gian Luca Rocco, e il giornalista Mauro Molinaroli
Redazione Online
|2 giorni fa
Gigi Cagni, quando sedeva sulla panchina del Piacenza
Sarà lo storico ex allenatore del Piacenza Calcio tutto italiano in serie A, Gigi Cagni, il prossimo ospite della rassegna "Generazione Z": il tecnico bresciano sarà protagonista mercoledì 8 aprile, dalle 10.30 alle 12, nella sala VII di Palazzo Farnese. Un appuntamento rivolto in primis alle scuole secondarie di 2° grado, ma aperto a tutti i cittadini interessati sino ad esaurimento dei posti disponibili, durante il quale si cercherà di rispondere a questa domanda: "Il calcio può essere elemento di crescita giovanile?".
Cagni non è solo l'allenatore che nel 1993 portò la squadra biancorossa nella massima divisione calcistica, ma è anche l'autore di un libro ricco di contenuti e spunti di riflessione - "Rangét. Cinquant'anni a imparare dal calcio", pubblicato da Perrone Editore - che sarà l'elemento da cui partire per raccontare la propria storia e approfondire il ruolo educativo dello sport.
In dialogo con i giornalisti Gian Luca Rocco e Mauro Molinaroli, il tecnico ripercorrerà le tappe di una carriera nel mondo del pallone che lo ha visto a lungo vestire la maglia di Brescia e Sambenedettese come calciatore, per poi passare - dal 1988, con le giovanili del Brescia - al ruolo manageriale. Dalla sua città natale alla Centese, poi il Piacenza condotto in serie A, sino alla panchina di Verona, Genoa, Salernitana, Sampdoria, Empoli e Parma.
Anche in "Rangét" tutto gira intorno al calcio, seguendo il filo di una narrazione che si rivolge non solo agli appassionati o intenditori, ma dal campo apre una finestra sulla vita.