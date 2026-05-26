A "Lo Specchio di Piacenza" Colombo racconta il suo Politecnico

Stasera alle 20.30 su Telelibertà nuovo appuntamento con “Lo Specchio di Piacenza”, il format condotto da Nicoletta Bracchi che mette al centro le persone, i loro percorsi e le storie custodite nelle immagini che scelgono di condividere con il pubblico.

Ospite della puntata sarà Luigi Colombo, Prorettore del Politecnico di Piacenza, protagonista di una conversazione intensa e personale costruita attraverso fotografie, ricordi e momenti significativi della sua vita professionale e privata. Ogni scatto diventerà lo spunto per raccontare esperienze, incontri e passaggi fondamentali del suo percorso accademico, ma anche per riflettere sul presente e sul futuro della formazione universitaria.

Nel corso della trasmissione Colombo parlerà della sua visione del Politecnico, del ruolo che l’università può avere nello sviluppo dei territori e della necessità di creare un dialogo sempre più forte tra ricerca, imprese e nuove generazioni. Spazio anche ai temi dell’innovazione, della tecnologia e delle competenze richieste dal mondo del lavoro di domani, con uno sguardo particolare alle opportunità per i giovani.

“Lo Specchio di Piacenza” conferma così la propria formula originale: raccontare gli ospiti attraverso immagini capaci di diventare memoria, emozione e riflessione.

Tutte le puntate del format sono disponibili on demand sul sito di Libertà.