A Piacenza 4 multe su 10 non sono state pagate, 2,7 milioni da incassare

Nel 2025 la polizia locale di Piacenza ha emesso 86mila verbali: 53mila sono stati saldati subito, per un incasso di 8,1 milioni di euro, mentre circa 33mila risultano ancora non pagati. In pratica, il 40% dei sanzionati non ha ancora regolarizzato la propria posizione.

Attualmente sono 10.700 i verbali iscritti a ruolo e affidati a Ica Tributi per la riscossione, per un totale di circa 2,7 milioni di euro. Si tratta per l’80% di infrazioni al Codice della strada. Restano inoltre 78 vecchie sanzioni precedenti al 2014, per quasi 6mila euro, gestite dall’Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi anni è stata accelerata la notifica delle multe, con l’obiettivo di inviarle entro sei mesi per ridurre costi e favorire il pagamento. Le sanzioni aumentano rapidamente: un divieto di sosta da 42 euro può arrivare a oltre 170 euro con more e spese.