A Piacenza brillano dieci nuove "Stelle al merito del lavoro"

Hanno lavorato con il cuore, oltre che con la mente e con le mani. Le dieci nuove Stelle al merito del lavoro della provincia di Piacenza hanno ricevuto ufficialmente i brevetti che portano a 183 il numero complessivo dei maestri del lavoro piacentini.

La consegna, da parte della prefetta Patrizia Palmisani, si è svolta all’Università Cattolica del Sacro Cuore durante una cerimonia guidata dal console provinciale Claudio Bonardi, dopo la celebrazione di una messa solenne.

I neo insigniti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sono Roberto Brusamonti, Tiziano Cappai, Raffaella Favara, Lorenzo Garganese, Giuseppe Ghidotti, Paolo Mazzari, Mauro Mori, Gianluigi Poli, Piero Sabini e Andrea Zannoni. Presenti autorità civili e militari, sindaci e imprenditori che ne hanno sostenuto le candidature.

«Noi maestri del lavoro - ha dichiarato il console Bonardi - abbiamo sempre operato tenendo presente i valori etici e professionali, gli uni mai disgiunti dagli altri».

«I maestri del lavoro rappresentano il volto migliore dell’Italia che lavora», ha sottolineato la senatrice Elena Murelli, parlando di competenza, sacrificio e passione.

Bonardi ha ricordato anche l’impegno nelle scuole: 50 incontri tra medie e superiori, con oltre 1.400 studenti coinvolti nell’ultimo anno scolastico.

Leggi tutto