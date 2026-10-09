A Piacenza è boom dell'intelligenza artificiale per assumere personale: ora è l'AI a selezionare i candidati

A Piacenza l’intelligenza artificiale entra sempre più spesso nella selezione del personale. Tra le realtà protagoniste c’è Spods, startup fondata tre anni fa dai 27enni Michela Mema e Alessandro Fornari, oggi alla guida di un team di una decina di persone. Il loro software analizza curriculum, individua competenze e aiuta le aziende a trovare rapidamente i candidati più adatti, soprattutto nei settori metalmeccanico, logistico e alimentare.

L’AI non sostituisce però il selezionatore: automatizza le operazioni ripetitive, lasciando alle persone colloqui e decisioni.

A Pontenure, Amada Italia, azienda con 178 dipendenti e 95 milioni di fatturato, utilizza l’intelligenza artificiale non soltanto per valutare i profili professionali, ma anche nei processi produttivi, dalla saldatura robotizzata alla manutenzione predittiva.

«L’ultima parola deve restare all’uomo», sottolinea Stefano Guglielmetti, presidente del raggruppamento delle imprese tecnologiche di Confindustria Piacenza.