A Piacenza e provincia mancano 111 medici di famiglia

A Piacenza e nella provincia mancano adesso 111 medici di famiglia di medicina generale e di continuità assistenziale. A dirlo è la Regione, nel documento con cui ha pubblicato il bando per reclutare 1.434 medici di base e del 118. I 1.434 incarichi vacanti riguardano tutta l’Emilia Romagna. Una voragine, è facilmente intuibile, nell’ambito delle cure territoriali, a cui la Regione ha replicato con il reclutamento di nuovi professionisti. Ma la fuga dalla sanità che sono in tanti a descrivere - riconducendola a più di una causa - non sembra un fenomeno transeunte, se sarà confermato che a quel bando hanno risposto oggi soltanto in 349 che hanno titolo per esercitare, pari al 24%. Al momento non sono stati resi noti i contingenti di risposte ripartiti per provincia. Dopo le assegnazioni di metà giugno, le Ausl provvederanno a garantire il servizio - laddove ancora scoperto - con medici a tempo determinato.