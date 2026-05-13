A Piacenza focus nazionale su pediatria e nutrizione pediatrica

Torna a Piacenza l’ importante appuntamento scientifico di rilievo nazionale dedicato alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza: il 22 e 23 maggio, al Best Western Park Hotel, si svolgeranno in contemporanea la XIV edizione di “Mi piace… Pediatria” e il XIII Congresso nazionale della Sinupe, Società italiana di nutrizione pediatrica, due giornate di confronto e approfondimento sui temi più attuali della pediatria e della nutrizione pediatrica.

Promosso e organizzato da Giacomo Biasucci, direttore del Dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza dell’Azienda Usl di Piacenza e professore associato di Pediatria all’Università di Parma, il congresso rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e di condivisione delle esperienze cliniche, un momento di dialogo e crescita che riunirà a Piacenza specialisti provenienti da tutta Italia per riflettere insieme sulle nuove frontiere della cura pediatrica. Accanto ai grandi nomi del panorama accademico e ospedaliero nazionale, sarà significativa anche la presenza dei professionisti piacentini, a conferma del ruolo centrale svolto dall’Ausl nell’ambito della pediatria specialistica: tra questi Giuseppe Cannalire, responsabile dell’ambulatorio di Endocrinologia e diabetologia pediatrica, Maria Elena Capra, responsabile del Centro dislipidemie pediatriche, Nicoletta De Paulis, referente dell’ambulatorio di allergologia pediatrica respiratoria e alimentare, Silvia Peveri, responsabile dell’Allergologia, e Massimo Rossetti, direttore della Neuropsichiatria e psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza.

Si parlerà del rapporto tra alimentazione e rischio cardiovascolare nell’infanzia, delle criticità legate alle diete di eliminazione e selettive in età pediatrica e del ruolo della nutrizione nel lattante nello sviluppo dell’immunità. Ampio spazio sarà dedicato anche alla gestione nutrizionale dei neonati prematuri dopo la dimissione, un ambito particolarmente delicato che richiede approcci personalizzati e integrati. Tra i focus della seconda giornata le diete a base vegetale in età pediatrica e l’impatto dei nuovi livelli di assunzione di nutrienti sulla pratica clinica quotidiana, con strumenti utili per una corretta valutazione nutrizionale. Particolare attenzione sarà riservata anche al rapporto tra autismo e alimentazione selettiva, con approfondimenti sulle implicazioni cliniche e sulla gestione nella ristorazione scolastica, oltre agli ultimi aggiornamenti in allergologia pediatrica, settore in continua evoluzione.