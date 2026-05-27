A Piacenza il primo "gruppo di parola" per figli di genitori separati
Alla Galleria del Sole un percorso gratuito per bambini dai 6 agli 11 anni: quattro incontri per esprimere emozioni attraverso gioco e disegno, con nuovi gruppi di supporto anche per i genitori
Simona Segalini
|1 ora fa
Uno spazio per condividere pensieri ed emozioni attraverso gioco, disegno e altre attività, con il supporto di professioniste specializzate. Al Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza — coordinato da Giulia Cagnolati — è partito il primo gruppo di parola per figli di coppie separate o in corso di separazione. L'esperienza gratuita è rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni e si articola in quattro incontri settimanali di due ore, condotti dalle operatrici Giorgia Veneziani e Chiara Gianbarbieri.
Novità anche per gli adulti: accanto al consolidato servizio di mediazione familiare, sono stati avviati gruppi di confronto guidati per genitori separati o in procinto di separarsi — un solo componente della coppia per gruppo, uomini e donne separatamente.
«Il Centro accompagna da sempre il ruolo genitoriale anche nei momenti critici come la separazione», ha spiegato l'assessora ai Servizi sociali Nicoletta Corvi, sottolineando come i cambiamenti tra adulti non debbano mai intaccare il legame con i figli. Il gruppo di parola nasce proprio per dare ai più piccoli uno spazio di espressione libera, aperto a tutti i bambini che vivono la stessa esperienza. L'esito del percorso viene poi condiviso con entrambi i genitori.
Tutti i servizi sono gratuiti. Il Centro (Galleria del Sole, via Marinai d'Italia) è aperto lunedì e giovedì dalle 9 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Contatti: tel. 0523-492380, WhatsApp 349-7627122, oppure [email protected].