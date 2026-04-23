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Accoltellato e rapinato in via San Giovanni: 19enne egiziano ferito, è caccia all’aggressore

Il giovane era stato avvicinato da un connazionale che gli aveva promesso di aiutarlo

Ermanno Mariani
|34 minuti fa
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1 MIN DI LETTURA
Un giovane egiziano è stato accoltellato al volto e a una gamba da un connazionale che lo ha rapinato di 500 euro, e del cellulare. Il malvivente, subito dopo, è fuggito con il bottino. Il ferito è stato portato all’ospedale in ambulanza, dove è stato medicato. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L’episodio è accaduto mercoledì sera in via San Giovanni. Sul fatto stanno indagando i carabinieri del Radiomobile.
Il ferito è un cittadino egiziano di 19 anni, residente a Piacenza, dove lavora con regolare permesso di soggiorno ed è incensurato.
Le indagini sono in corso.
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