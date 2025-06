Acqua fuori norma, paesi a secco intorno a Ottone

Il Comune di Ottone ha vietato l’utilizzo dell’acqua potabile nelle frazioni di Santa Maria, Tartago e Losso. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una segnalazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza, che ha riscontrato valori batteriologici fuori norma nei serbatoi dell’acquedotto che riforniscono le tre frazioni. Il divieto, introdotto in via precauzionale con un’ordinanza firmata dal sindaco Federico Beccia, mira a tutelare la salute pubblica, in attesa di nuovi accertamenti sulla qualità dell’acqua. Vietato quindi l’uso per il consumo ad uso potabile fino a revoca del provvedimento.

Il Comune ha già provveduto a informare Arpae, carabinieri, prefettura e polizia municipale. Intanto, la popolazione è invitata a non utilizzare l’acqua per scopi alimentari o igienico-sanitari fino a nuova comunicazione. Il testo completo dell’ordinanza è affisso all’albo pretorio ed è consultabile anche on line sul sito istituzionale del Comune.