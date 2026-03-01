Addio a Carlo Loranzi: una vita tra rugby, lirica e politica
Personalità poliedrica, fu presidente della Tampa e consigliere comunale a Piacenza. È morto nella sua abitazione sul Bagnolo
Nadia Plucani
|3 ore fa
Carlo Loranzi aveva 77 anni
Giocatore nella nazionale di rugby, grande appassionato di musica lirica, consigliere comunale a Piacenza. Questo era Carlo Loranzi, una figura poliedrica, capace di reinventarsi a ogni stagione della vita. Ieri il suo cuore ha cessato di battere all’età di 77 anni.
Viveva in città, in via Taverna, ma ieri aveva raggiunto la casa di famiglia sulla strada del Bagnolo, tra Vigolzone e Rivergaro, per una giornata di tranquillità. Nel pomeriggio si è improvvisamente sentito male e, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. Un arresto cardiaco non gli ha dato scampo.
Le persone che erano con lui hanno lanciato l’allarme e sul posto sono accorsi i mezzi della pubblica assistenza Valnure e l’automedica del 118. Ma gli sforzi del personale sanitario non sono serviti. Intervenuta nell’abitazione anche una pattuglia dei carabinieri di Rivergaro.
Lo sport è stato il suo primo grande amore. Campione regionale di nuoto a 17 anni, aveva poi scoperto il rugby. Vinse uno scudetto con la maglia del Parma ed è stato uno dei pochi piacentini che ha militato nella nazionale della palla ovale. Ha giocato con gli Azzurri dal 1966 al 1974.
