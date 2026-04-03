Addio a Vito Pezzati, fu presidente della Cantina Valtidone per quattro decenni

Il mondo della cooperazione vitivinicola piange Vito Pezzati. Originario di Caminata, commercialista nonché storico presidente di Cantina Valtidone di Borgonovo, Pezzati si è spento all’età di 85 anni. Dalla notizia della sua morte hanno iniziato ad arrivare innumerevoli messaggi di cordoglio.

Dalla metà circa degli anni Settanta, Vito Pezzati divenne presidente della Cantina di via Moretta, a Borgonovo. "Erano gli anni in cui il vino dei soci veniva commercializzato solo in cisterne o damigiane – racconta chi ha lavorato con Pezzati – e grazie a lui passammo alle bottiglie". Pezzati tenne il timone della Cantina per quattro decenni, cedendo il testimone nel 2014. Di Pezzati si ricorda la grande passione per il vino e per il territorio che ha cercato di promuovere in ogni maniera. Sue furono le intuizioni di creare, con il Consorzio dei vini di cui era stato presidente, il Premio Gutturnio che si teneva al teatro Manzoni di Milano.

A Borgonovo lanciò la Festa del Novello, che ancora oggi si tiene, invitando personaggi di spicco, come Pippo Baudo. Per anni ha guidato anche il Consorzio Vini Doc Colli Piacentini. I funerali sabato alle 15 in Santissima Trinità a Piacenza.