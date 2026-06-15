Strappata la targa dedicata a Elisa Pomarelli: «È l'ennesima violenza che subisce»

«È un’azione brutta e una mancanza di rispetto. L’ennesima violenza subita da Elisa». Debora Pomarelli definisce così il gesto meschino di chi, a distanza di appena una settimana dall’inaugurazione, ha strappato la targhetta dedicata alla sorella, apposta sul tavolo-panca rosso collocato nell’area verde di via Trebbia per ricordare la giovane di Borgotrebbia uccisa nel 2019 da Massimo Sebastiani.

«Sono stata avvisata da un’amica che era passata di lì per vedere la targa – spiega Debora – e così abbiamo scoperto che era stata staccata. Inutile dire che come famiglia siamo profondamente addolorati: è davvero un gesto terribile».