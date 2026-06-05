Borgotrebbia, targa e panca in omaggio di Elisa Pomarelli

È previsto per domani alle 18.30 a Borgotrebbia, nell’area verde di via Trebbia, un momento di ritrovo e ricordo nel nome di Elisa Pomarelli, vittima di femminicidio il 25 agosto del 2019.

L’amministrazione comunale ha raccolto positivamente il desiderio di un gruppo di residenti di Borgotrebbia - dove Elisa risiedeva - di organizzare un momento collettivo in sua memoria. «Sarà quindi un’occasione aperta e spontanea, nata per offrire uno spazio di raccoglimento e vicinanza comune a tutte le persone che le hanno voluto bene - spiega il vicesindaco Matteo Bongiorno - ai suoi familiari, alle amiche, agli amici e a tutti coloro che, in questi anni, ne hanno mantenuto vivo il ricordo».

La vicenda di Elisa Pomarelli turbò notevolmente la comunità piacentina, per la quale l’allora sindaca Patrizia Barbieri scelse di proclamare il lutto cittadino il 24 agosto 2020 in concomitanza con i funerali della giovane, celebrati nella chiesa di Borgotrebbia. Oggi, attraverso questo momento, il Comune di Piacenza e i partecipanti desiderano non solo onorare la memoria di Elisa, ma anche trasformare questo affetto per lei in un messaggio di prevenzione e supporto alle persone vittime di stalking e violenza. Per questo sarà inoltre posata una targa e “inaugurato” un tavolo-panca di colore rosso, emblema universale della lotta contro i femminicidi e la violenza sulle donne. Un ricordo doveroso per un messaggio che non può mai cessare di essere divulgato.

L’amministrazione comunale, oltre all’invito, ringrazia anticipatamente i cittadini, gli enti, gli organi di stampa e soprattutto le associazioni e tutti coloro che sono impegnati a mantenere alta l’attenzione e tenere accesi i riflettori su temi di così cruciale rilevanza sociale.