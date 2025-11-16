Addio al pioniere Agip Valerio Belloni: ha voluto essere seppellito con la sua divisa

Valerio Belloni, tra i primi dipendenti Agip a Cortemaggiore, è morto a 98 anni. I figli hanno rispettato il suo desiderio vestendolo, nel feretro, con la divisa dell’azienda a cui ha dedicato oltre 30 anni di lavoro. Assunto nel 1953, lasciò Castel San Giovanni - suo luogo d'origine - per contribuire all’avventura industriale avviata da Enrico Mattei, che garantì occupazione e crescita a tutto il territorio.

In Agip lavorò nel laboratorio analisi carburanti, prima su turni, poi con orario fisso. Per un periodo dormì nel convento dei frati adibito ad alloggio per i lavoratori, finché conobbe Maria Paola Corradi, poi diventata sua moglie. Rimase sempre a Cortemaggiore, salvo un anno di trasferimento a Porto Marghera. Uomo riservato, curioso e molto preparato, era punto di riferimento per informazioni su storia, arte e cultura, soprattutto locale. È sempre rimasto nella sua casa, accudito dai figli fino all’ultimo. Agip perde un suo pioniere riconoscente e discreto.