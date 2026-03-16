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Agazzano celebra gli Alpini: cappello "ad honorem" a Giuseppina Boselli

La figlia del fondatore del gruppo, Mario Boselli, ha ricevuto un copricapo con la penna nera in qualità di "amica degli alpini". Gruppi di penne nere arrivati da tutta la provincia hanno avuto raduno accompagnato dalla banda Vignola e dalla Schola Cantorum Paolo Guglielmetti

Mariangela Milani
|26 minuti fa
Gli Alpini durante la sfilata ad Agazzano - © Libertà/Mariangela Milani
Gli Alpini durante la sfilata ad Agazzano - © Libertà/Mariangela Milani
1 MIN DI LETTURA
Le penne nere di Agazzano hanno celebrato il loro annuale raduno ricevendo l'abbraccio di tutta la comunità. Durante la festa, con strade e piazze imbandierate con decine di tricolori, il capogruppo Antonio Mantova ha omaggiato Giuseppina Boselli,  figlia di Mario Boselli fondatore del gruppo, con un cappello in qualità di "amica degli alpini".  
Al raduno in Valluretta, accompagnato dalle note della banda Carlo Vignola e della Schola Cantorum Paolo Guglielmetti, hanno partecipato alpini di gruppi in arrivo da tutta la provincia.
Durante la messa il parroco, don Giancarlo Plessi, ha ricordato la figura di uno storico capogruppo di Castel San Giovanni, Graziano Zoccolan scomparso alcuni anni fa: «Mi insegnò i veri valori della vita, tra cui la gratitudine».
Graziano Zoccolan, storico capogruppo degli alpini di Castel San Giovanni, la cui figura è stata rievocata dal parroco di Agazzano don Giancarlo Plessi
Graziano Zoccolan, storico capogruppo degli alpini di Castel San Giovanni, la cui figura è stata rievocata dal parroco di Agazzano don Giancarlo Plessi

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