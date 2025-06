Aggredì il compagno con coltello e martello, condannata a due anni

Aggressioni fisiche e minacce di morte, pronunciate impugnando un coltello o un martello. Una convivenza sempre più difficile, diventata a un certo punto insostenibile. Protagonista una donna di 43 anni con problemi psichiatrici, che secondo l’accusa per tre anni, dal 2019 al 2021, avrebbe avuto atteggiamenti violenti verso il compagno e la figlia piccola. Le aggressioni denunciate dai familiari fecero scattare l’accusa di maltrattamenti in famiglia e, successivamente, un processo che si è ora concluso con una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione e al risarcimento di 5mila euro. La donna è attualmente in carcere a Bologna per il tentato omicidio dell’ex suocera, colpita con otto coltellate il 15 dicembre del 2023 in una villetta in località Marocca, dalle parti di Santimento, nel comune di Calendasco.