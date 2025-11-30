Liberta - Site logo
Aggressione a due commercianti, 34enne a processo per tentato omicidio

L'uomo, detenuto nel carcere di San Vittore di Milano, è accusato di avere ferito una coppia che gestisce un mini market in via Torricella

Paolo Marino
Paolo Marino
|1 ora fa
Due carabinieri intervenuti dopo la rapina al mini market di via Torricella
Due carabinieri intervenuti dopo la rapina al mini market di via Torricella
1 MIN DI LETTURA
Si è aperto a Piacenza il processo a un 34enne di nazionalità egiziana accusato di tentato omicidio, rapina, lesioni e porto di oggetti atti all’offesa per l’aggressione compiuta il 14 maggio scorso in via Torricella ai danni di una coppia di commercianti cinesi. L’uomo, detenuto a San Vittore a Milano e difeso dall’avvocato Filippo Rossi, sarà giudicato in un’udienza straordinaria il 2 febbraio, quando verranno ascoltati tutti i testimoni e lo stesso imputato.
Secondo le indagini, il 34enne era entrato nel mini market forzando una finestra; sorpreso dai proprietari, giunti dopo l’allarme, li aveva colpiti più volte con un coltello per fuggire, portando via circa cento euro e alcuni assegni. Il marito era stato operato d’urgenza per una grave ferita all’addome, mentre la moglie aveva riportato una frattura costale.
