Aggressione a due commercianti, 34enne a processo per tentato omicidio

Si è aperto a Piacenza il processo a un 34enne di nazionalità egiziana accusato di tentato omicidio, rapina, lesioni e porto di oggetti atti all’offesa per l’aggressione compiuta il 14 maggio scorso in via Torricella ai danni di una coppia di commercianti cinesi. L’uomo, detenuto a San Vittore a Milano e difeso dall’avvocato Filippo Rossi, sarà giudicato in un’udienza straordinaria il 2 febbraio, quando verranno ascoltati tutti i testimoni e lo stesso imputato.

Secondo le indagini, il 34enne era entrato nel mini market forzando una finestra; sorpreso dai proprietari, giunti dopo l’allarme, li aveva colpiti più volte con un coltello per fuggire, portando via circa cento euro e alcuni assegni. Il marito era stato operato d’urgenza per una grave ferita all’addome, mentre la moglie aveva riportato una frattura costale.

