Aism lancia l’appello: «Servono nuovi volontari»

«La nostra maggiore urgenza? Avere nuovi volontari». È un grido d’aiuto quello che lancia Daniela Reggiori, neopresidente di Aism Piacenza. La sezione provinciale dell’associazione italiana sclerosi multipla – malattia che a Piacenza colpisce 640 persone fra cui anche ragazzi e bambini – ha infatti un disperato bisogno di nuove forze che garantiscano i trasporti ai malati: Reggiori lancia l’appello in occasione della presentazione di un’iniziativa promossa dall’Anspi di Calenzano di Bettola per dare una mano all’associazione.

«Abbiamo 110 soci, ma quelli attivi si contano sulle dita di una mano – spiega Reggiori insieme al vicepresidente Arcangelo Marullo e alla socia Marina Ferrari – ogni settimana garantiamo dai 20 ai 25 trasporti ai malati che devono andare in ospedale a fare visite o sbrigare anche piccole incombenze come la spesa. Abbiamo tre mezzi, ma occorrono le persone che li guidino e che mettano a disposizione un po’ del proprio tempo. Possono essere uomini e donne, giovani e pensionati: ogni contributo, anche un paio d’ore a settimana, è bene accetto. Speriamo si possa smuovere qualcosa».