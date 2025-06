Al campo scuola alpino tra amor patrio e solidarietà

Torna per ilil campo estivo per i giovanissimi alpini,. L’iniziativa, organizzata dalla sezione Ana di Piacenza, ha l’obiettivo di trasmettere i valori dell’alpinità - patria, legalità e solidarietà prima di tutto - ai giovanissimi piacentini. E di staccare per una settimana dagli smartphone e dai dispositivi elettronici in favore delle relazioni vere, in tenda e davanti al fuoco. Quest’anno il campoprossimi. «E’ un campo diper ragazzi con nozioni di- osserva il presidente della sezione Ana di Piacenza,-. Vi saranno poi momenti di incontro con la, lezioni dicon i carabinieri, dicon i carabinieri forestali, poi l’incontro con le, una giornata diper ragazzi con il Club alpino italiano. Poi, le parole attorno ale le serate con il». Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Il campo ne può ospitare una sessantina. I genitori interessati possono scrivere alla mail [email protected] . In tutto saranno una settantina i volontari dei vari gruppi Ana della provincia (alpini in congedo) che lavoreranno alla buona riuscita del campo, uno dei fiori all’occhiello della sezione di Piacenza.