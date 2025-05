Al concorso di Piacenza il Premio speciale Ronconi a Gian Francesco Tiramani

Un ponte tra le precedenti generazioni e le nuove, unite dalla passione per il cinema. Una passione che pervade ogni ambito, dalla regia alla sceneggiatura, che ha fatto da padrona durante la quinta edizione della Giornata Piacentina dei Cineclub e culminata nella premiazione dell’annuale concorso video bandito da Cineclub Piacenza in collaborazione con Fedic (Federazione Italiana del Cineclub).

L’evento ha fatto il pieno di presenze, con un tutto esaurito al salone del Cai in cui si è svolta la manifestazione, nonché di iscrizioni al concorso da tutto il territorio italiano.

La quinta edizione del concorso ha visto anche l’attribuzione di un nuovo premio dedicato a Donatella Ronconi, che è stato consegnato personalmente dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco: « Per noi poter attribuire questo riconoscimento è importante non solo per l’affetto ci lega alla nostra presidente, ma anche per l’amore che lei provava per il cinema - spiega -. Si tratta dello stesso amore che le persone presenti a questo evento hanno messo nella creazione dei loro filmati, il filo conduttore che lega ognuno dei corti che sono stati premiati».

« Il nostro sforzo, culminato nella giornata di oggi, è volto a valorizzare il lavoro dei videomaker, il cui livello qualitativo cresce ogni anno - racconta Valter Sirosi, presidente del Cineclub di Piacenza - allo stesso tempo, però, abbiamo voluto dare spazio anche alla scuola. La nostra speranza è che i ragazzi possano essere introdotti al cinema nel proprio contesto educativo». Oltre alla sezione dedicata ai professionisti del settore cinematografico, indetta da Fedic e Cineclub, sono infatti stati premiati anche progetti prodotti dalle scuole, con protagonisti temi di attualità come la tutela dell’ambiente e la costruzione di ponti al posto dei muri. « Non possiamo che essere soddisfatti del lavoro dei ragazzi - ha dichiarato Fausto Frontini, presidente della giuria della sezione scuole del concorso -. Io credo che sia importante che la scuo-la ricorra ai nuovi mezzi di comunicazione trasformandoli in strumenti utili alla crescita degli studenti. Posso dire che, ad ogni edizione, la collaborazione tra i ragazzi e i professori consente di alzare sempre di più il livello dei video presentati». E la voglia di fare cinema c’è, anche lavorando in sinergia tra istituti: è il caso di un gruppo misto di studenti provenienti dal liceo artistico “Cassinari” e dall’Istituto Tecnico Romagnosi, che hanno ottenuto una menzione per il loro corto “Taci, la natura ci parla”.

© 2025 Libertà/Mauro Del Papa Il direttore di Libertà Rocco consegna il Premio speciale Ronconi - © 2025 Libertà/Mauro Del Papa Il direttore di Libertà Rocco consegna il Premio speciale Ronconi - © 2025 Libertà/Mauro Del Papa © 2025 Libertà/Mauro Del Papa Il gruppo dei giurati e dei premiati con Marilena Massarini e Fausto Frontini, che hanno anche condotto la cerimonia - © 2025 Libertà/Mauro Del Papa