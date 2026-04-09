Alberi, aiuole, e un grande Fegato etrusco: la proposta per piazza Cittadella

Un gigantesco Fegato etrusco domina il centro della piazza. Intorno, aiuole ordinate e vegetazione rigogliosa, con panchine e dettagli curati. Lo spazio appare trasformato, eppure è sempre piazza Cittadella. Tra le varie proposte per la riqualificazione dell’area davanti a Palazzo Farnese, in attesa delle decisioni giudiziarie sul parcheggio interrato, l’architetto e designer piacentino Franz Bergonzi condivide sui social una visione: un rendering grafico, con versioni diurne e notturne, che immagina un possibile nuovo volto della piazza.

«Si tratta di un render, e non di un progetto, generato dall’intelligenza artificiale seguendo linee guida costruite su un capture di Google Maps. In mezzo alla porzione pavimentata c’è un monumento speciale, ovvero un modello metallico a grande scala del Fegato etrusco di Piacenza, il pezzo unico al mondo conservato a Palazzo Farnese che merita di diventare UN simbolo e creare un collegamento fisico con il palazzo e le sue preziose collezioni. Una piazza minimal, che lascia il palcoscenico al Farnese, una platea che dirige gli sguardi verso lo spettacolo storico», racconta Bergonzi su Facebook.