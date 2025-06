Alimenti in vendita nel market con etichette fai-da-te, sequestrati oltre 600 prodotti

La Polizia Locale di Piacenza, nel corso di un servizio nella zona di via Roma, ha effettuato un controllo, insieme ad alcuni tecnici veterinari dell’Azienda Usl, in un esercizio commerciale etnico, terminato con il sequestro di oltre 600 prodotti alimentari e sanzioni a carico del titolare.

Il controllo è scaturito a seguito della vendita di alcolici al di fuori dagli orari consentiti dall’ordinanza sindacale, già in vigore da alcuni anni nel quartiere di via Roma, accertata il giorno prima nel corso di un servizio in abiti borghesi proprio in quella zona.

Durante le verifiche da parte di agenti e ufficiali della Polizia Locale è stata riscontrata la vendita di alimenti senza etichettatura oltreché di dubbia provenienza, la non corretta conservazione dei surgelati e la mancata esposizione prezzi.

I veterinari dell’Ausl, intervenuti a seguito dell’attivazione da parte della pattuglia, hanno proceduto al sequestro di circa 350 pezzi di prodotti alimentari tra carne congelata, pesce congelato e pesce essiccato.

Le etichette apposte su tali prodotti - per un totale di circa 150 kg - non provenivano dal produttore originale, ma erano state create dal proprietario del negozio (e quindi prive dell’indispensabile requisito della rintracciabilità). Altri prodotti non erano stati conservati correttamente in quanto mantenuti a temperatura non conforme.

Gli agenti hanno posto sotto sequestro circa 300 prodotti alimentari e non alimentari confezionati, in quanto o scaduti o mancanti di etichettatura riportante la traduzione in lingua italiana del tipo di prodotto e del contenuto. Gli accertamenti hanno portato gli operatori di Polizia Locale ad elevare sanzioni anche per la mancata esposizione dei prezzi.

L'importo complessivo delle sanzioni per le violazioni commesse ammonta a oltre 3.500 euro.