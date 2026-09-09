Alla "Lupi" l'abbraccio al genio Cogny

Serata di emozioni e di amarcord alla Trattoria Lupi di via Taverna per la presentazione del libro "Georges Cogny, vita di uno chef" di Martina Picca, un romanzo-biografia ricco di suggestioni dedicato al celebre cuoco francese di nascita, ma valnurese per amore. L'evento, moderato da Elena Salini e promosso da Slow Food, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti legati allo chef, tra cui il sommelier Giancarlo Grassi, il direttore del magazine Sala & Cucina Luigi Franchi, la cuoca stellata Isa Mazzocchi e il sindaco di Farini Marco Paganelli.

Tutti hanno ricordato l'eredità umana e professionale di Cogny, figura cardine che ha formato talenti del calibro di Massimo Bottura e rivoluzionato la cucina del territorio piacentino. La serata si è conclusa con un'apericena a base di piatti ispirati alla sua filosofia culinaria realizzati dalla chef Sofia Pinotti e con la firma delle copie del libro.