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Alla "Lupi" l'abbraccio al genio Cogny

Presentato il libro della nipote scrittrice Martina Picca con le testimonianze di tanti collaboratori dello chef francese valnurese per amore

Giorgio Lambri
Giorgio Lambri
|42 minuti fa
La presentazione del libro su Cogny alla Trattoria Lupi, con (da sinistra) Elena Salini, Martina Picca, Luigi Franchi, Giancarlo Grassi
La presentazione del libro su Cogny alla Trattoria Lupi, con (da sinistra) Elena Salini, Martina Picca, Luigi Franchi, Giancarlo Grassi
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Serata di emozioni e di amarcord alla Trattoria Lupi di via Taverna per la presentazione del libro "Georges Cogny, vita di uno chef" di Martina Picca, un romanzo-biografia ricco di suggestioni dedicato al celebre cuoco francese di nascita, ma valnurese per amore. L'evento, moderato da Elena Salini e promosso da Slow Food, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti legati allo chef, tra cui il sommelier Giancarlo Grassi, il direttore del magazine Sala & Cucina Luigi Franchi, la cuoca stellata Isa Mazzocchi e il sindaco di Farini Marco Paganelli.
Tutti hanno ricordato l'eredità umana e professionale di Cogny, figura cardine che ha formato talenti del calibro di Massimo Bottura e rivoluzionato la cucina del territorio piacentino. La serata si è conclusa con un'apericena a base di piatti ispirati alla sua filosofia culinaria realizzati dalla chef Sofia Pinotti e con la firma delle copie del libro.
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Sofia Pinotti e Martina Picca
Sofia Pinotti e Martina Picca
Isa Mazzocchi
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