Allarme tra i motociclisti in Valdaveto: «Quattro chiodi sulla strada per forarci le gomme»

«Siamo andati a pranzo a Castelcanafurone ma sulla strada da Lisore verso Brugneto le nostre gomme sono state forate dai chiodi lasciati da qualcuno sulla strada». L'allarme è stato lanciato da un motociclista e subito un tam tam ha cominciato a diffondersi sulle chat degli appassionati. La paura è di trovare chiodi in mezzo alla strada per bucare le ruote da parte di chi non gradisce la loro presenza, anche se l’Appennino, viene fatto notare, vive proprio anche grazie ai turisti e tra loro ci sono proprio migliaia di motociclisti, che si fermano a pranzo nelle trattorie e vogliono scoprire il territorio e i suoi borghi. Il motociclista è convinto che l'abbandono dei chiodi sia stato doloro: «Erano quattro in mezzo alla strada».