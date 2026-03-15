Allerta gialla sull’Appennino, domenica instabile con pioggia e neve in quota
Nei prossimi giorni nubi persistenti e temperature leggermente sotto la media stagionale
Redazione Online
|3 ore fa
Una immagine di oggi a Pey di Zerba
Domenica dal tempo instabile sul territorio piacentino, con cielo coperto e piogge deboli ma diffuse. Secondo le previsioni meteo, la giornata è caratterizzata da condizioni tipicamente primaverili ma ancora piuttosto umide, con temperature massime attorno ai 12-14 gradi e tassi di umidità elevati.
Il quadro meteorologico è confermato anche dall’allerta meteo-idrogeologica emessa dalla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e dal centro funzionale di Arpae per la giornata di oggi, domenica 15 marzo. Per l’area che comprende la montagna e la collina piacentino-parmense (zone G1 e G2) è stata infatti segnalata una criticità gialla per rischio idrogeologico, legata alle precipitazioni previste nelle prime ore della giornata, che in quota hanno assunto il carattere di nevicate.
Il bollettino indica che sull’Appennino occidentale sono possibili precipitazioni localmente intense, anche temporalesche, con effetti come ruscellamenti sui versanti, piccoli smottamenti e l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori. I picchi di piena potrebbero propagarsi nelle aree di valle nel corso della mattinata, avvicinandosi localmente alla prima soglia di attenzione.
In pianura, compresa la città di Piacenza, la situazione appare più tranquilla ma resta caratterizzata da cielo coperto, piogge deboli intermittenti e umidità elevata.
Tendenza per i prossimi giorni
Le previsioni indicano che la settimana che conduce all’equinozio di primavera si aprirà con condizioni relativamente stabili ma temperature leggermente sotto la media del periodo. Dopo molte settimane più miti del normale, è attesa infatti una fase più fresca, tipica del periodo che precede la primavera.
Per domani lunedì 16 marzo il bollettino regionale non segnala fenomeni significativi ai fini dell’allertamento meteo-idrogeologico su tutto il territorio regionale, Piacentino compreso.
Nel complesso la tendenza dei prossimi giorni indica tempo variabile e un po’ più fresco proprio a ridosso dell’inizio della primavera.
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