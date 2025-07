Allerta maltempo, secondo gli esperti il caldo record avrebbe le ore contate

Stop al caldo record, assicurano gli esperti, dopo il picco toccato venerdì 4 luglio in Emilia Romagna (massime di 36/37 gradi nelle pianure interne, intorno ai 31/34 nella fascia costiera).

Nelle prossime ore sarebbero in arrivo forti temporali e rovesci. L’anticiclone subtropicale sta per cedere il passo all’arrivo di una saccatura atlantica. Questo cambiamento si farà sentire in modo deciso in tutto il fine settimana, a partire dalle regioni del Nord. Effetti più marcati nella giornata di domenica 6 luglio.

Arpae ha emanato una allerta gialla per criticità temporali, valida da mezzanotte di sabato 5 luglio a mezzanotte di domenica 6. “Sono previsti temporali intensi sui rilievi, più probabili su quelli del settore centro occidentale, anche se non si esclude che isolati fenomeni possano interessare anche le aree di pianura adiacenti, specie nelle prime ore della giornata e nel pomeriggio. Nelle zone interessate dai temporali, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e nei corsi d’acqua collinari e montani”.

I primi rovesci temporaleschi prima sulla fascia appenninica, poi verso la pianura centrale, potranno portare un primo abbassamento della temperatura, con le massime tra i 29/30 gradi della fascia costiera e i 32/33 gradi delle pianure interne.

Sarà tra lunedì 7 e mercoledì 9 luglio che “l'indebolimento del campo di alta pressione, associato al transito di una depressione proveniente da Nord, porterà a un incremento dell'instabilità che determinerà rovesci temporaleschi, più probabili martedì”, segnala Arpae.

Sempre secondo i modelli meteo di queste ore, temporali e piogge porteranno a far scendere la colonnina di mercurio, soprattutto nella giornata di martedì 8.