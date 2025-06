All'ex caserma Cantore torna il Cinema Sotto le Stelle

Con un cartellone di 69 serate torna all’ex caserma Cantore il Cinema sotto le Stelle, la più lunga e densa rassegna dell’estate piacentina, gestita da Arci Piacenza APS e Cinemaniaci Associazione Culturale APS, in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Dal 12 giugno al 30 agosto, il Cinema Sotto le Stelle propone 69 serate, per un totale di 70 proiezioni. Undici proiezioni in lingua originale sottotitolate in italiano, due film restaurati per celebrare Lars Von Trier e ricordare David Lynch, film d’autore, film da Oscar e campioni del botteghino: grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Cinemaniaci si comincia giovedì 12 con una prima visione assoluta per Piacenza, “Il Mohicano” di Frédéric Farrucci, una storia di resistenza all’arroganza della criminalità organizzata in Corsica, per proseguire venerdì con “Diamanti” di Ferzan Ozpetek e sabato con “Anora” di Sean Baker, film vincitore Palma d’Oro a Cannes nel 2024 e di 5 Oscar, tra i quali quello come Miglior Film.

Anche quest’anno ci saranno incontri con gli autori: il primo sarà il 24 giugno con Ivano De Matteo e il suo film “Una figlia”, mentre l’11 luglio alle 19 a Rathaus arriverà Elisa Battistini per presentare “La luce oscura”, libro dedicato a Lars Von Trier, seguito dalla proiezione di “Dogville” in versione restaurata. Il 24 luglio, in una serata dedicata ai documentari saranno ospiti gli autori di “"Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi".

Come di consueto la rassegna ha un’offerta composita che spazia dal cinema d’autore, con film selezionati dai grandi festival, ai titoli mainstream: le proiezioni inizieranno alle 21.45 .Anche quest’anno ci sarà il biglietto scontato per i titoli italiani e europei grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution.

Il programma e il sistema per prenotare on line (novità di quest’anno) si trovano sul sito cinemaniaci.org.