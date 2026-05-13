Almeno duecento eventi per i Venerdì Piacentini

Cinque venerdì consecutivi, dal 19 giugno al 17 luglio 2026, trasformeranno ancora una volta il centro storico in uno dei più grandi palcoscenici urbani d’Italia. Tornano infatti i Venerdì Piacentini, il festival ideato e coordinato da Blacklemon che da quindici anni rappresenta molto più di una manifestazione estiva: un progetto di marketing territoriale, un fenomeno culturale, un motore economico e una delle più potenti operazioni di valorizzazione urbana mai realizzate sul territorio piacentino. Le date dell’edizione 2026 sono ora ufficiali. Il festival si svolgerà nelle serate di venerdì 19 giugno, 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio e 17 luglio.

58mila persone a serata

Quasi 300.000 presenze complessive nei cinque weekend del festival. Picchi fino a 58.000 persone in una sola serata. Un indotto economico stimato vicino ai 10 milioni di euro per il commercio locale. Oltre 4,6 milioni di persone raggiunte online attraverso social network, media digitali e piattaforme di comunicazione. Più di 200 eventi gratuiti ad edizione. Oltre 300 negozi aperti fino a mezzanotte. Migliaia di artisti coinvolti (in larga parte piacentini) nel corso degli anni.

L'associazione Vita in Centro

Anche per l’edizione 2026, la domanda di collaborazione con il Comune di Piacenza, necessaria per l’utilizzo degli spazi pubblici e per l’organizzazione della manifestazione, è stata presentata dall’associazione Vita in Centro, presieduta da Gianluca Brugnoli e che vede tra i membri più attivi anche Antonio Resmini, da anni impegnati nel sostenere il progetto e la valorizzazione del centro storico cittadino.

Duecento eventi gratuiti

L’edizione 2026 proporrà ancora una volta almeno 200 eventi gratuiti distribuiti nel centro storico, con il ritorno di alcuni degli appuntamenti più amati dal pubblico. Tornerà il grande Wrestling, che quest’anno farà il proprio esordio per la prima volta nella prestigiosa cornice di piazza Cavalli. Confermato anche il Gran Galà del Pattinaggio Artistico, capace negli anni di richiamare migliaia di spettatori, così come il celebre quiz show di Radio Sound, diventato uno degli appuntamenti più partecipati e trasversali del festival. Non mancheranno iniziative curiose, come i combattimenti sportivi in armatura medievale (quest’anno anche a gruppi, con vere e proprie battaglie) e occasioni speciali per scoprire Piacenza, i suoi segreti, la magia di certi luoghi che non sempre risultano accessibili. Accanto a questi eventi torneranno concerti, spettacoli, street food, performance artistiche, iniziative culturali, attività sportive, musei aperti, installazioni e intrattenimento diffuso lungo tutto il centro storico.