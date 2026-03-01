Alpini, Gazzola confermato presidente provinciale

Il voto è arrivato all’unanimità nell’assemblea annuale dei delegati alpini: Gian Luca Gazzola, unico candidato, guiderà le Penne Nere per altri tre anni. Il presidente confermato ha espresso soddisfazione e orgoglio nel rappresentare i 2.400 iscritti alla Sezione di Piacenza. Confermato anche il consiglio (entra Gianfranco Sbaraglia del Gruppo di Marsaglia al posto di Giovanni Bellagamba di Bobbio che non si è ricandidato). L’assemblea dei delegati si è riunita all’oratorio parrocchiale di Carpaneto, il paese che ospiterà la Festa Granda dal 28 al 30 agosto 2026. Per l’evento del prossimo anno gli alpini hanno scelto Pecorara che l’ha spuntata sulle concorrenti Sarmato e Vigolzone.

Nel bilancio dell’attività del 2025 spiccano le 26mila ore di volontariato a favore del territorio, mentre 77mila euro raccolti sono stati donati ad associazioni, amministrazioni e parrocchie per attività a favore della comunità.

Il prossimo appuntamento con gli eventi organizzati dalla Sezione è sabato 7 marzo alla chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza dove si esibirà il Coro della Brigata alpina Tridentina. Un evento a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. Il ricavato verrà donato al Centro Aiuto alla Vita Chiara Corbella.