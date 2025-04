Amianto ancora diffuso, in un anno 487 bonifiche

Oggi, nella giornata mondiale delle vittime per l’amianto, i numeri contano e pesano. Piacenza, solo lo scorso anno, ha registrato la bellezza di 487 segnalazioni di presenza di amianto da parte di ditte, di privati, con relativi piani di lavoro per smaltirlo correttamente attraverso una bonifica. E non solo, l’Ausl ha effettuato120 sopralluoghi nei cantieri di rimozione, prelevato 20 campioni di materiali per accertare la presenza o assenza di amianto in caso di dubbio, rilasciato 13 certificazioni di che attestano la regolarità ambientale dei siti una volta bonificati, e infine si contano 17 incontri tecnici con imprese per la gestione di problematiche operative legate alla rimozione. Tra i lavori di bonifica più rilevanti del ‘24? Lo scalo merci ferroviario. Ma tantissimo resta da fare. L'amianto è tutto intorno a noi

E’ il quadro aggiornato che fornisce l’Azienda Sanitaria nelle persone di Giuseppe Sergi, direttore del Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e Marco De Marzo, tecnico dello stesso servizio. Intanto Ona, l’Osservatorio Nazionale Amianto, fa notare che l’Emilia Romagna è terza in Italia per mortalità collegata con 660 decessi fra tumori al polmone e patologie asbesto correlate.