«Amore, sono sola»: usa il cellulare della fidanzata per attirare il rivale e lo insegue col martello

«Amore mio, ti aspetto, sono in casa da sola». Ma a scrivere quel messaggio non sarebbe stata la donna, bensì il suo compagno, che avrebbe utilizzato di nascosto il cellulare della fidanzata per attirare in trappola quello che riteneva essere il rivale.

Il destinatario del messaggio ha creduto all’invito e si è presentato all’appuntamento. Ad attenderlo, però, avrebbe trovato il compagno della donna, armato di martello. Ne è nato un inseguimento per le strade del quartiere Farnesiana, sotto gli occhi dei passanti.

Il malcapitato, mentre fuggiva, ha chiesto aiuto alla polizia. Una pattuglia della squadra volante che si trovava nelle vicinanze è intervenuta rapidamente, bloccando l’inseguitore prima che la situazione potesse degenerare.

L’uomo, identificato in un 35enne sudamericano, è stato accompagnato in questura e denunciato per minacce aggravate dall’uso del martello, che è stato sequestrato. Secondo la ricostruzione, il 35enne avrebbe organizzato il tranello perché insospettito dal comportamento della compagna.