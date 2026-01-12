Anche i genitori della media Dante protestano: «Non trasferite in nostri figli»

L’avvento dei nuovi otto Istituti comprensivi di Piacenza continua a suscitare polemiche. Dopo le proteste dei genitori delle medie Calvino e Frank, ora a mobilitarsi è il gruppo della media Dante, preoccupato per il trasferimento di due sezioni nella futura scuola all’ex laboratorio Pontieri. In una nota, i genitori esprimono «fermo dissenso» verso lo spostamento di quattro classi, temendo che interrompa bruscamente il percorso didattico e allontani fisicamente gli alunni dai luoghi in cui stanno costruendo la propria identità.

Definiscono l’azione «drastica» e criticano chi minimizza il danno, sottolineando che «la continuità è un valore fondamentale». Pur non essendo specialisti, affermano di sentire che la scelta «è un male per i nostri figli» e non escludono ricorsi presso le sedi opportune. Chiedono che si ascolti il buon senso e denunciano il rischio di decisioni imposte dall’alto ignorando le istanze dei cittadini.