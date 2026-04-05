Anello bloccato al dito: rischio ischemia, decisivo l’intervento dei pompieri

I vigili del fuoco sono stati chiamati in ospedale per liberare un uomo da un anello che gli era rimasto incastrato al dito. L'episodio è accaduto nella notte tra venerdì e sabato.

Al Cau i medici avevano tentato ogni soluzione, coinvolgendo anche l’Ortopedia dotata di piccoli tronchesi, ma senza successo. Così, come extrema ratio, è stata attivata una squadra dei vigili del fuoco dalla caserma di Strada Val Nure. L’uomo indossava un anello in acciaio, materiale molto più resistente dell’oro e difficile da tagliare.

Non si tratta di un caso isolato: al pronto soccorso arrivano spesso persone con anelli impossibili da rimuovere, soprattutto fedi in oro. Tuttavia, se non si interviene, il rischio è serio: il gonfiore può compromettere la circolazione, causando ischemia e danni ai tessuti.

Quando lubrificanti, filo da sutura e strumenti medici non bastano, l’ultima soluzione resta l’intervento dei pompieri. È già il secondo caso nelle ultime due settimane.