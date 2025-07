Anziana raggirata da finti vigili, bottino da migliaia di euro

Ennesima truffa ai danni di un’anziana a Piacenza. Una 80enne residente in via Guerra (una trasversale di via Manfredi) è stata raggirata da due uomini che, spacciandosi per agenti della polizia locale, le hanno sottratto tutto il denaro contante e i gioielli custoditi in casa.

I due si sono presentati alla porta esibendo falsi distintivi e dicendo di dover controllare l'appartamento dopo alcuni furti avvenuti nel condominio. Con un espediente già collaudato, uno dei malviventi ha mostrato una cornice con foto di famiglia – in realtà presa poco prima dall’abitazione – dicendo che era tra la refurtiva recuperata.

Quando la donna l’ha riconosciuta, i truffatori le hanno chiesto di verificare se mancava altro. Così la vittima ha rivelato involontariamente dove teneva soldi e gioielli. Dopo il furto, i due si sono dileguati. La polizia di Stato ha avviato le indagini. Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro.