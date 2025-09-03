Appartamento allagato, momenti di allarme a Fiorenzuola

Momenti di apprensione per un tubo d'acqua esploso in un'abitazione di via XX Settembre a Fiorenzuola, ma per fortuna tutto si è risolto senza conseguenze. Il fatto è accaduto attorno alle 19 di mercoledì 3 settembre. I vicini hanno visto acqua uscire sotto la porta di un appartamento e scendere in quantità dalle scale, ma al citofono non rispondeva nessuno. Ed è subito scattato l'allarme, nel timore che all'interno ci fosse qualcuno in difficoltà. Sul posto si sono così precipitati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con un'ambulanza. I pompieri sono entrati da una finestra mediante una scala appoggiata all'esterno dell'edificio, ma una volta dentro hanno potuto verificare che oltre alla perdita d'acqua non c'era nessuno in difficoltà ma un guasto per il quale gli inquilini erano in attesa di un intervento di riparazione.