Area camper «brutta e respingente». Trasloco all'ex Acna?

Lo stato dell’area camper in viale Sant’Ambrogio, nei pressi di Torrione Fodesta, fa discutere. I camperisti sia sui social sia con lettere a Libertà parlano di un’area che dovrebbe avvicinare il turista alla nostra città, ma che invece finisce per allontanarlo. Lamentano la chiusura alla domenica e nei giorni festivi e la posizione sotto il cavalcavia.

Riguardo agli orari una prima precisazione arriva dalla famiglia Napoli, che gestisce l’area dal 2016. «L’area camper è chiusa solo in accesso alla domenica - precisano i gestori - durante la settimana è invece aperta dalle 8 alle 19. Naturalmente chi entra al sabato, di domenica può tranquillamente uscire. E soltanto nel mese di agosto osserverà 15 giorni di chiusura, come già comunicato al Comune».

Ennio Soresi, dell’associazione dei camperisti piacentini, sta cercando di promuovere una «vera area camper», perché dice che «così proprio non va». È membro di un gruppo di camperisti piacentini, che chiaramente non adoperano l’area di sosta della città, ma che gradirebbero che Piacenza fosse più accogliente per chi si muove con il mezzo che usano abitualmente anche loro. «In effetti - dice - c’è da vergognarsi. È un piazzale brutto, costantemente sotto il sole, ombreggiato semmai da due cavalcavia e per giunta vicino alla ferrovia, dove fanno manovra i treni».

«Di un’area camper adeguata ne beneficerebbe la città intera - prosegue Soresi - non c’è un turista che fa 500 chilometri per vedere piazza Cavalli, ma abbiamo la fortuna di essere vicini a uno svincolo autostradale importante, dove transita quasi tutta l’Italia: un’area accogliente e non troppo cara consentirebbe di scegliere Piacenza per sostare e, allora sì, visitare anche la città».

Anche l’amministrazione comunale, che ha ricevuto diverse segnalazioni in proposito, ha in mente una nuova soluzione. «Abbiamo proposto di destinare una parte del parcheggio della futura ex Acna alla sosta per i camper - dice Matteo Bongiorni, assessore ai lavori pubblici - si tratta di una piccola piazzola attrezzata, con 12 posti». La possibilità ha tenuto banco anche nei dialoghi intercorsi con il comitato dei cittadini che si è attivato per la riqualificazione dell’area. «Dal confronto - dice però l’assessore - il possibile inserimento dello spazio per i camper è uscito come l’elemento più controverso».