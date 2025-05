Arriva il popolo arcobaleno: oggi è il giorno del Piacenza Pride

Tutto è pronto per l'onda arcobaleno: oggi è il giorno del Piacenza Pride. Appuntamento ai giardini Margherita alle 16 per la partenza del secondo corteo dell'orgoglio Lgbt piacentino, che sfilerà per le vie del centro storico tra musica, colore e inclusività, in nome dei diritti civili. La parata vedrà la partecipazione della Marching Band del Piacenza Jazz Club, il Trenino Arcobaleno per le famiglie, numerose associazioni che supportano l'evento, due carri con musica - quello del Piacenza Pride e quello della discoteca milanese "Il borgo delle Perse” - insieme all'auto vintage di "Golden Din Din”.

Il corteo attraverserà via Roma, il Monumento alla Lupa, Piazzale Libertà, il Pubblico Passeggio, Piazza Sant'Antonino, e Piazza Cavalli, per poi tornare ai Giardini Margherita con gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni e gli ospiti di quest'edizione: l'attivista Vladimir Luxuria e l'europarlamentare Alessandro Zan insieme a Gianmarco Negri, primo sindaco transgender in Italia e Natascia Maesi presidente di Arcigay nazionale, insieme a Marika Gambardella, attrice transgender della serie cult "Mare fuori”. Alle 21 comincerà lo show delle drag queen del collettivo piacentino "Drag Attack”, alternato a dj set.