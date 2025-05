«Corte costituzionale, una vittoria fondamentale»

L’Onda Pride 2025 prende il via oggi, 24 maggio 2025, con due appuntamenti: il Crema Pride e il Piacenza Pride, che aprono ufficialmente un calendario di mobilitazioni organizzate in tutta Italia da Arcigay e dalle altre associazioni per i diritti delle persone LGBTQIA+. Il Crema Pride dà appuntamento oggi alle 15 in Piazza Garibaldi, mentre il Piacenza Pride ha fissato il suo raduno alle 15 ai Giardini Margherita.

«Partiamo con l’Onda Pride 2025 in un momento storico importante: la recente sentenza della Corte Costituzionale che rimuove gli ostacoli alla genitorialità lesbica è una vittoria fondamentale per i diritti civili - afferma Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay -. Finalmente, lo Stato riconosce ciò che la realtà ci dice da sempre: le famiglie arcobaleno esistono, amano e crescono figli e figlie felici. Oggi abbiamo un motivo in più per scendere in piazza e festeggiare la battaglia di due madri tenaci che ha cambiato il Paese , ma anche per continuare a lottare contro ogni forma di discriminazione. Il governo Meloni, invece di ascoltare le sentenze e la società civile, continua a promuovere politiche che negano diritti e autodeterminazione. Ma noi non ci fermiamo: l’Onda Pride è la nostra risposta, pacifica e determinata, a chi vuole farci tornare indietro».