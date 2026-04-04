Arte Africana, 4mila visitatori. «Coinvolti bambini e adulti»

La mostra “Sguardi sull’Africa” in corso fino al 4 maggio a Palazzo Gotico, ha un particolarità rispetto ad altri eventi culturali: il suo forte taglio sociale. Non è solo una esposizione di lavori - sculture, quadri, foto - che, per quanto geograficamente lontani, ci parlano in molti modi della nostra comune umanità, ma in particolare trova la sua originalità nel coinvolgimento di bambini e adulti, come raramente accade. Ha già attratto 4mila visitatori.

Al collezionista e mecenate Bruno Giglio, che insieme al figlio Paolo, è il motore di questa esposizione (resa gratuita) chiediamo qualche valutazione in merito al giro di boa dell’apertura pasquale, oltretutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta la mostra sarà aperta dalle 10 alle 19.

Fra le novità, spiega Giglio, il fatto che «sono in corso contatti con il ministro della Cultura per veder se questa mostra potrà fare scalo in altre città, Roma in particolare». Ma all'orizzonte ci sono anche nuovi ospiti, dopo il giornalista Domenico Quirico che ha richiamato un folto pubblico. «Mi auguro possa essere altrettanto numeroso il 14 aprile - dice Giglio - quando Michele Serra parlerà di migranti e di confini sempre al Gotico (alle 17.30, ndr): è una presenza importante di un intellettuale che ha saputo interpretare il Paese come pochi».