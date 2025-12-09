Arte sacra e beni diocesani: Manuel Ferrari a "Lo specchio di Piacenza"
E' direttore e delegato vescovile per i rapporti con le soprintendenze, nonché responsabile dell’edilizia di culto
Redazione Online
|1 ora fa
Manuel Ferrari
Stasera alle 20.30 su Telelibertà va in onda una nuova puntata de “Lo Specchio di Piacenza” con ospite l’architetto Manuel Ferrari, da quindici anni alla guida dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio. Ferrari è direttore e delegato vescovile per i rapporti con le soprintendenze, nonché responsabile dell’edilizia di culto, un ruolo chiave nella tutela e valorizzazione del ricco patrimonio artistico, monumentale e spirituale della diocesi.
Nel corso della puntata, condotta come sempre da Nicoletta Bracchi, si ripercorrerà il suo profilo professionale, anche grazie alle fotografie scelte dall'ospite: dall’arrivo in Curia fino all’impegno costante nella tutela di chiese, musei, archivi e collezioni storiche disseminate sul territorio. Ferrari coordina musei diocesani, archivi, collezioni e si occupa di restauri, allestimenti e mostre, nonché di progetti che mirano a rendere accessibile a tutti, fedeli, cittadini e giovani.
Nel “viaggio” proposto da Lo Specchio, Ferrari racconterà come è nata la sua passione per l’arte sacra, come si costruisce una rete di tutela culturale, tra diocesi, soprintendenze, istituzioni e comunità, e quali sono le sfide e le soddisfazioni nel “custodire memoria e bellezza”. Sotto i riflettori anche iniziative recenti di rilievo: restauri, aperture di musei, percorsi di valorizzazione, progetti di inclusione culturale e percorsi didattici per giovani e cittadini. Tutte le puntate de "Lo Specchio di Piacenza" sono disponibili on demand sul sito di Libertà.
