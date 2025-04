Assistenza ai volontari Anpas, accordo con Coldiretti

Un aiuto concreto per oltre 1.500 persone che ogni giorno prestano un prezioso servizio nel mondo del volontariato. È stata siglata la convenzione tra Coldiretti Piacenza e Anpas di Piacenza in ambito fiscale e previdenziale: la firma è avvenuta ieri al Mercato Coperto di Campagna Amica, alla presenza del direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, della responsabile del Caf Coldiretti Sabrina Amendoni, del responsabile di Epaca Piacenza Riccardo Piras e del coordinatore provinciale di Anpas Paolo Rebecchi, in rappresentanza dei presidenti delle Pubbliche Assistenze.

L’accordo prevede un’assistenza ad hoc da parte del Centro di Assistenza Fiscale (Caf) Coldiretti Piacenza e del Patronato Epaca a favore dei soci delle Pubbliche Assistenze aderenti ad Anpas. Come ha specificato Amendoni, il Caf Coldiretti Piacenza garantirà con i suoi consulenti «un’assistenza personalizzata, puntuale e di alto livello, sulla compilazione del modello 730/2025 con la gestione dei numerosi bonus edilizi, la compilazione dell’Isee 2025 e dell’Imu a un prezzo conveniente e dedicato appunto ai volontari Anpas».